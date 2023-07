Maltempo | viticoltori in ginocchio | “La Regione dichiari lo stato di calamità”

Leggi su anteprima24

(Di sabato 1 luglio 2023) Tempo di lettura: 2 minuti“La diffusione della peronospora e le forti piogge che si stanno ripetendo nell’ultimo periodo stanno arrecando danni ingenti ai nostriai quali va garantito un adeguato supporto da parte dellae di tutti gli enti sovracomunali che possono intervenire in tal senso.” E’ quanto scrive il sindaco di Santa Paolina, Rino Ricciardelli, in una missiva indirizzata all’Assessore all’Agricoltura, Nicola Caputo, con la quale ha chiesto il riconoscimento dellodidel comparto. “Ildel tutto anomalo che stiamo registrando ultimamente – spiega Ricciardelli – ha creato le condizioni per una più rapida diffusione della peronospora. Le piogge copiose hanno reso difficoltoso l’intervento deiper effettuare i trattamenti ...