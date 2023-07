Maltempo | Calderone | Ieri andate in pagamento 8 500 indennità per lavoratori colpiti

Leggi su liberoquotidiano

(Di sabato 1 luglio 2023) Bologna, 1 lug. (Adnkronos/Labitalia) - "Il 15 giugno l'Inps ha cominciato a ricevere le domande dalle aziende per l'ammortizzatore unico emergenziale che abbiamo messo in campo per idipendenti e autonomi.sonoin8.500ed entro il 10 luglio saranno pagate tutte le domande". A dirlo oggi Marina, ministro del Lavoro e delle politiche sociali, intervenendo a margine del Festival del lavoro 2023, la manifestazione organizzata dal Consiglio nazionale dell'ordine dei consulenti del lavoro e dalla Fondazione studi. "Già nel primo incontro con le rappresentanze del Patto per il lavoro dell'Emilia-Romagna si parlava di ripartenza e di riprendere a lavorare in alcuni settori". "Sono fiduciosa - sottolinea - che ci siano le forze migliori in ...