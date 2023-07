Maltempo | Bignami | Popolazione chiede solo di lavorare | grazie a ministro Calderone

(Di sabato 1 luglio 2023) Bologna, 1 lug. (Adnkronos/Labitalia) - "Ladegli alluvionati non si è pianta addosso e ha immediatamente usato gli strumenti messi a disposizione dal governo per rialzarsi. Senza l'apporto del, che ringraziamo, non saremmo riusciti a dare quel segnale di consistenza e di ripresa a un territorio chedi". A dirlo Galeazzo, viceal ministero delle Infrastrutture e dei trasporti, intervenendo a Bologna al Festival del lavoro 2023, la manifestazione organizzata dal Consiglio nazionale dell'ordine dei consulenti del lavoro e dalla Fondazione studi. In Emilia-Romagna la mobilità significa lavoro, per questo dopo l'alluvione abbiamo subito operato per rompere l'isolamento delle famiglie e ...

Sappiamo bene che è crisi climatica, non si è trattato solo di; sono anni e anni di ... È GIÀ SCONTRO POLITICO SUI FONDI - Il vice ministro ai trasporti, il bolognese Galeazzo, ha ...Sappiamo bene che è crisi climatica, non si è trattato solo di; sono anni e anni di ... È GIÀ SCONTRO POLITICO SUI FONDI Il vice ministro ai trasporti, il bolognese Galeazzo, ha ...Due mesi,. Comuni con bilanci in pericolo e cittadini e imprese ancora in attesa di aiuti. Il problema non sono gli amministratori, ma un governo assente e indifferente'. Così in nota Chiara ...

Ultimo'ora: Maltempo, Bignami: "Popolazione chiede solo di ... La Svolta

Bologna, 1 lug. (Adnkronos/Labitalia) – “La popolazione degli alluvionati non si è pianta addosso e ha immediatamente usato gli strumenti messi a disposizione dal governo per rialzarsi. Senza l’apport ...E’ stata annullata per il maltempo anche la quarta prova del Palio di Siena che si doveva svolgere questa mattina, 1 luglio 2023, alle ore 9 ...