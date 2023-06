(Di sabato 1 luglio 2023) In base agli emendamenti della nuova, è necessario il consenso di una commissione formata da tre specialisti per accedere alla procedura

... Cipro, Francia, Grecia, Italia,, Marocco e Spagna). L'Italia partecipa con Calabria, ... Oggi circa il 40% della merce sbarcata in Italia e proveniente dai paesi extra UEper Gioia Tauro. ...... Cipro, Francia, Grecia, Italia,, Marocco e Spagna). L'Italia partecipa con Calabria, ... Oggi circa il 40% della merce sbarcata in Italia e proveniente dai paesi extra UEper Gioia Tauro. ...il tempo, il muro di gomma che ha coperto la strage di Ustica non è stato abbattuto. Di ... L'operatore di Roma reitera invano le chiamate: lo fa cercare anche da voli dell'Air(KM153, che ...

Malta, passa la legge che decriminalizza l’aborto (ma solo se la gestante rischia la vita) Vanity Fair Italia

In base agli emendamenti della nuova legge, è necessario il consenso di una commissione formata da tre specialisti per accedere alla procedura ...Lamezia Terme – Altra giornata ricca di appuntamenti nell’ambito del Festival Trame in città. Si è parlato di '’Ndrangheta e camorra, l'impero sul mediterraneo' con Giuseppe Borrelli, procuratore dell ...