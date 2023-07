Magalini DS Catanzaro | «Frattesi? Vedo Marotta tranquillo Avanzato»

(Di sabato 1 luglio 2023) Intercettato dai microfoni di Sportitalia, il Direttore Sportivo del, Giuseppe, ha rivelato un ‘dietro le quinte’ dell’evento a Rimini per l’apertura del calciomercato: unmoltocon le trattative per Davideparecchio avanzate. ORE CALDE – Davidesembra sempre più diretto verso l’Inter. A confermarlo anche il DS del, Giuseppe, che direttamente da Rimini ha riferito un interessante retroscena sulla trattativa tra Inter e Sassuolo: «Carnevali sa fare bene il suo lavoro, oggi vedevo. Credo che le trattative, per quello che ho carpito io, sono avanzate». Inter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter - Il presente contenuto è ...

Cristiano Giuntoli del Napoli e Giuseppedelgli altri direttori premiati. Gli operatori presenti hanno partecipato al talk show "Colpi da Maestro" con Beppe Marotta e Adriano ...Quindi Angelozzi del Frosinone tornato in serie A edeldei sogni promosso in cadetteria con cinque giornate di anticipo. Ci saranno tanti personaggi di spicco, a condurre il talk ...Ilha cominciato la sua stagione con l'ambizione di provare finalmente in salto di categoria in serie B e la squadra è stata costruita dal direttore sportivocon questo obiettivo. ...

TMW - Magalini: "Passione forte e unica a Catanzaro. Abbiamo raggiunto risultati esemplari" TUTTO mercato WEB

Noi e i nostri fornitori archiviamo informazioni quali cookie su un dispositivo (e/o vi accediamo) e trattiamo i dati personali, quali gli identificativi unici e informazioni generali inviate da un di ...(CalcioNapoli24) Giuntoli riceverà il premio “Colpi da Maestro” per la vittoria dello scudetto, insieme al ds del Frosinone Guido Angelozzi e quello del Catanzaro Giuseppe Magalini Possibile anche che ...