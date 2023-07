Macron travolto dagli scontri | costretto ad annullare la visita di stato in Germania

La7.it - I disordini in Francia fanno saltare anche la visita di Stato in Germania del Presidente Emmanuel. Il capo dell' Elise o ha telefonato al collega tedesco Frank - Walter Steinmei er ...Il poverodi queste dinamiche oggettive sarebbe stato vittima, come avevamo detto qui e ribadito qui , non necessariamente nel senso che ne sarebbe stato, ma nel senso che la loro ...convoca l'unità anti crisi: 'Violenze ingiustificabili' Arrestato il poliziotto che ha ucciso il 17enne Treno deraglia dopo lo schianto contro un camion Il tragico incidente è avvenuto a ...

Macron travolto dagli scontri, costretto ad annullare la visita di stato ... TGLA7

Il presidente francese ha spiegato a Steinmeier che rimarrà in Francia "per la situazione di sicurezza interna" ...Il ministro dell’Interno Gérald Darmanin ha annunciato questa sera in televisione la mobilitazione di 45 mila uomini delle forze armate – Durissima polemica tra i partiti di destra e La France Insoumi ...