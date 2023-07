Macabra scoperta | scheletro riemerge dal terreno Giallo in un parco a Casal Bertone

(Di sabato 1 luglio 2023) Roma – Macabro ritrovamento nella Capitale: è stato rinvenuto unoumano con una catenina durante alcuni lavori effettuati con un escavatore, all’interno di unin zona. L’escavatore nel pulire ilin via Ettore Fieramosca 114, di proprietà di Ferrovie dello Stato, ha tirato su loche era all’interno di un canale di scolo. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri della Compagnia Roma Piazza Dante e successivamente il medico legale che, a seguito di un sopralluogo, ha riferito che si tratterebbe di una donna di circa 30 anni e che presumibilmente i resti si troverebbero in quel luogo da circa un anno. Loè stato traslato al Dipartimento di Medicina Legale dove saranno effettuati ulteriori accertamenti, tra cui ...

Roma, via Ettore Fieramosca. Mentre erano in corso i lavori di manutenzione del parco di proprietà di Ferrovie dello Stato, gli operai hanno fatto unatanto imprevista quanto: uno scheletro umano con una catenina al collo, che da più di un anno giaceva dentro un canale di scolo. Apparterrebbe, secondo quanto riporta Repubblica Roma ,......zona ha visto la scena. Dal carrello gocciolava del sangue, per questo motivo il testimone ha chiamato la polizia. Gli agenti sono arrivati, hanno sollevato la busta e hanno fatto laSono stati riportati in superficie i rottami del sommergibile Titan , imploso con tutti e cinque i passeggeri a bordo dopo essersi immerso per andare a vedere da vicino il relitto del Titanic sul ...

Macabra scoperta: scheletro riemerge dal terreno. Giallo in un parco ... Il Faro online

Il macabro ritrovamento è stato effettuato nel tardo pomeriggio di ieri: il cadavere è stato recuperato dai vigili del fuoco e dalla Guardia Costiera ...Lo scheletro di una donna è stato ritrovato all'interno di un parco a Roma: si troverebbe lì da circa un anno. Cosa si sa sulla sua identità ...