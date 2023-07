Lycamobile non funziona per problemi di rete oggi 1 luglio | numeri assistenza

Leggi su optimagazine

(Di sabato 1 luglio 2023) Purtropponona dovere in questo sabato 1, in particolare perdidell’operatore virtuale. A dire la verità, le prime anomalie si sono manifestate nel corso del pomeriggio di ieri 30 giugno e da allora, nulla è sostanzialmente cambiato. Gli utenti che provano a connettersi ad internet attraverso il loro smartphone, non riescono a farlo in alcun modo. Le difficoltà appena accennate non riguardano una specifica area geografica del nostro paese. In realtà il servizio di navigazionenonda nord a sud della penisola italiana, senza particolari distinzioni per regioni. Stupisce soprattutto che, dopo ore diconclamati, l’operatore non abbia ancora chiarito i motivi del disguido. In ...