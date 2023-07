Lutto in Rai | va dal dentista per un intervento e muore a 45 anni Il malore dopo l’anestesia

(Di sabato 1 luglio 2023) È choc per la morte di un uomo di 45, scomparso tre giorniessersi sottoposto a undalcon anestesia a Brescia. Come riporta la stampa locale, il 45enne dipendente della Rai, si è sottoposto a unin uno studio dentistico della città malo scomparire dell’effetto della sedazione ha avuto uned è stato trasportato in ospedale, dove è morto tre giornila morte dell’uomo la procura di Brescia ha aperto un’inchiesta. Come scrive il Giornale di Brescia, l’uomo ha avuto unquando è terminato l’effetto del sedativo utilizzato durante l’, che prevedeva l’estrazione di alcuni denti e la successiva sostituzione mediante una ...

... soprattutto in un momento così difficile come la perdita di un componente così importante della famiglia, come il dirigentee marito della figlia Elisabetta, Pier Francesco Forleo .Tutto ciò accade a una settimana esatta dall'annuncio anche dei nuovi palinsesti, previsto per il prossimo 7 luglio a Napoli. "Funerali edi Stato": Corona fa a pezzi la sinistra in tv, la ......la diretta suuno a partire dalle 11. Foto: Barbara Trignani Informazioni sull'autore del post Redazione See author's posts Redazione Articoli correlati Albenga Attualità Albenga Calcio in...

Lutto in Rai, morto Gian Piero Raveggi: da Carlo Conti a Sabrina Salerno, i messaggi di addio sui social Today.it

Un'attrice di Un Posto al Sole ha dovuto attraversare un terribile lutto: è infatti venuta a mancare una persona per lei importantissima.Un altro lutto nel mondo della televisione italiana: è morto Gian Piero Raveggi, storico capo-struttura ed ex dirigente della Rai. La notizia della scomparsa ...