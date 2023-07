L’Ucraina | fateci entrare nella Nato | è l’unica via per la pace Visita segreta del Direttore Cia a Kiev

Leggi su secoloditalia

(Di sabato 1 luglio 2023) In vista del prossimo summitdi Vilnius, con un’intervista a Politico, Bild e Die Welt, rilanciata dall’agenzia tedesca Dpa, il ministro degli Esteri ucraino, Dmytro Kuleba, chiede a Berlino di non ripetere “l’errore fatto dalla cancelliera Merkel a Bucarest nel 2008 quando si oppose con forza a qualsiasi progresso per l’adesione delalla” e sostiene, invece, che proprio l’ingresso dinell’Alleanza atlantica porterebbe alla. L’adesione delallanon porterebbe a un’altra guerra, a un conflitto più ampio con la Russia, afferma il ministro, convinto che sia invece “la strada per la” perché la Russia non oserebbe attaccare di nuovo il suo Paese., secondo Kuleba, avrebbe quindi ...