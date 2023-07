Lucio Battisti | nasce a Milano “Quel gran genio”

(Di sabato 1 luglio 2023) Alla fine di settembre 2023, in occasione del 25° anno della sua scomparsa (e dagli Ottanta dalla sua nascita)rà auna manifestazione per ricordare in maniera ‘nuova e completa’ la figura di. ‘’ è una iniziativa che dal 29 settembre al 1° ottobre raggrupperà una dozzina di eventi e per la prima volta – nella stessa rassegna – si abbraccerà tutta la sua discografia. Dai primi 45 giri di fine anni Sessanta diventatidi successi popolari, per arrivare alla svolta elettronica dei cosiddetti ‘dischi bianchi’ con Pasquale Panella, cinque album che segnano l’ambizione di dar vita ad un nuovo modo di fare canzone. Operazione certamente riuscita. Perché? Perché fin dagli esordi il ...

... forse ancora di più", cantava l'intramontabilein una canzone in effetti davvero indimenticabile, che fa da titolo al libro in uscita da oggi in edicola con Il Sole 24 Ore. Ritornano ...Dal 29 settembre al primo ottobre Milano ricorderàcon Quel Gran Genio, una manifestazione diffusa organizzata per i 25 anni dalla scomparsa dell'artista e a 80 anni dalla sua nascita. Per la prima volta nella stessa rassegna, viene ...Si prosegue a Parma il 17 e 18 luglio al Cortile Malerba con il giornalista Matteo Bordone che parlerà di dischi e streaming; ed Ernesto Assante si concentrerà su. A Reggio Emilia, il ...

Milano canta 'quel gran genio' di Lucio Battisti Agenzia ANSA

Dario Ceccarelli firma una galleria di ritratti di icone dello sport italiano dagli anni del boom ai giorni nostri. Il libro, che nasce dalla rubrica dell'autore sul sito del Sole 24 Ore, sarà in edic ...Alla fine di settembre 2023, in occasione del 25° anno della sua scomparsa (e dagli Ottanta dalla sua nascita) nascerà a Milano una manifestazione per ricordare in maniera ‘nuova e completa’ la figura ...