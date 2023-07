Lucca Summer Festival | un altro sold out Ecco i Simply Red  E i Kiss fanno i turisti in centro

(Di sabato 1 luglio 2023) Dopo il successo del concerto inaugurale il chitarrista ha deciso di restare a. Alle 21.30 in piazza Napoleone la band di Mick Hucknall con i pezzi storici

Dopo il successo del concerto inaugurale il chitarrista ha deciso di restare a. Alle 21.30 in piazza Napoleone la band di Mick Hucknall con i pezzi storiciLa band suonerà alFestival il 22 luglio 2023. Clicca per info e acquistare i biglietti WEB & SOCIAL www.blur.co.ukLa leggendaria rock band statunitense ha aperto l'edizione 2023 delFestival regalando ai 12mila fan arrivati da tutta Italia uno spettacolo di grande musica. La serata - sold out - ha ...

I Kiss infiammano il Lucca Summer Festival, 12mila fan in delirio LA NAZIONE

Dopo il successo del concerto inaugurale il chitarrista ha deciso di restare a Lucca. Alle 21.30 in piazza Napoleone la band di Mick Hucknall con i pezzi storici ...La leggendaria band americana nell’unica data italiana, sold out. Ultrasettantenni Stanley e Simmons non deludono: truccatissimi, tra fuochi d’artificio kolossal e la sorpresa della piccola Luce fatta ...