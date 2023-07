Luca Mancani | la gita in collina diventa tragedia | cordoglio per la morte del 35enne

Saranno le perizie tecniche e l'esame autoptico a fornire indicazioni sulle cause del tremendo scontroSaranno le perizie tecniche e l'esame autoptico a fornire indicazioni sulle cause del tremendo scontro

Luca Mancani, la gita in collina diventa tragedia: cordoglio per la ... LA NAZIONE

Pescia (Pistoia), 1 luglio 2023 – È triste morire a 35 anni, in una giornata d’estate cominciata in sella alla propria amata motocicletta Yamaha con la voglia di andare a respirare la fresca aria del ...Luca Mancani, 35enne di Pescia, è morto in un incidente stradale mentre era in sella alla sua Yamaha. Momenti di disperazione per la sua famiglia e per gli amici, che ricordano un bravo ragazzo con la ...