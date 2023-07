Loredana Lecciso | no al GfVip L' invito di Signorini ripetutamente declinato | ' Ho un limite'

La popolarità dile ha permesso di diventare un personaggio a tutto tondo. La moglie di Al Bano , infatti, potrebbe essere una concorrente del Gf Vip , ma c'è un però. Alfonso Signorini ha chiesto più ...La moglie del cantante pugliese ha rivelato come mai era assente all'evento per gli ottant'anni di Al Bano e perché non parteciperà al Gf ...è un personaggio dalle grandi potenzialità televisive: diretta, tagliente e autoironica sarebbe un perfetto concorrente da reality. Lo sa bene Alfono Signorini, che da grande ...

Loredana Lecciso spiega perché non c'era agli 80 anni di Al Bano: Richiesta di Romina Power Fanpage.it

Noi e i nostri partner archiviamo e/o accediamo alle informazioni su un dispositivo (come i cookie) e trattiamo i dati personali (come gli identificatori univoci e altri dati del dispositivo) per annu ...Una nota vip ha rifiutato per l'ennesimo anno l'offerta di Alfonso Signorini ed il motivo ha spiazzato i fan: ecco le ultime notizie dal GFVIP 8.