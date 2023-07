Londra vuole una riforma dell’Onu diversa dalla proposta italiana

Leggi su formiche

(Di sabato 1 luglio 2023) Il Regno Unitoallargare il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite coinvolgendo India, Giappone, Brasile e Germania come membri permanenti. Lo ha dichiarato James Cleverly, ministro degli Esteri, durante un discorso al think tank Chatham House. “La brutale invasione dell’Ucraina da parte della Russia è un attacco calcolato alla Carta delle Nazioni Unite e ai principi fondamentali di un ordine internazionale che è stato concepito soprattutto per porre fine a tutti i tentativi di conquista e annessione”, ha dichiarato. “So che si tratta di unaaudace”, ha riconosciuto citandola come prima di cinque priorità transnazionali elencate nel suo intervento. “Ma porterà il Consiglio di Sicurezza negli anni Duemilaventi”. Cleverly ha auspicato che l’Unione africana, organizzazione internazionale e area di libero scambio comprendente tutti gli ...