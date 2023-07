Londra | attivisti di Just Stop Oil interrompono il Pride contro gli sponsor inquinanti | 7 arresti – Il video

Leggi su open.online

(Di sabato 1 luglio 2023) Sette climdiOil sono stati arrestati oggi – sabato, 1 luglio – aldiper aver interrotto la parata con uno degli ormai classici blocchi stradali non violenti. Nello specifico, il blocco è avvenuto a Piccadilly Circus, nel pieno del corteo, di fronte al carro della Coca Cola. La ragione è la stessa per la quale gli ambientalisti avevano chiesto agli organizzatori della manifestazione di rivedere la politica sugli: dato che un numero considerevole di questi sono aziende legate al consumo di combustibili fossili e altre pratiche che aggravano il cambiamento climatico. «Se il Londonnon riesce a prendere semplici misure per proteggere la nostra comunità, dobbiamo prendere in considerazione possibili azioni che potrebbero ...