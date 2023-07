Lo show dei record 2023 | anticipazioni | cast e streaming della puntata di stasera | 1 luglio

(Di sabato 1 luglio 2023), sabato 1, in prima serata su Canale 5, appuntamento con “Lodei”, il programma dei primati del Guinness Worlds, prodotto da RTI, in collaborazione con Banijay Italia. A condurre uno deglipiù eccentrici e sorprendentitv torna, per la quarta volta, Gerry Scotti. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.Dallo Studio 11 di Cologno Monzese, uomini e donne provenienti da ogni parte del globo sfideranno i propri limiti per entrare nel Guinness World. Al centroscena performance dalle tipologie differenti capaci di appassionare tutta la famiglia, in un un mix di prove ...

Barbara d'Urso non tornerà alla conduzione de La Pupa e il secchione, il realityche ha ... reduce dall'esperienza come opinionista in studio a L'Isolafamosi. Chi prenderà il posto di Barbara ......in discussione nemmeno nella lettera che aveva solo l'obiettivo di condividere l'inopportunità...Anni '80 si afferma come personaggio televisivo con frequenti ospitate al Maurizio Costanzo, ...Ha preso poi la guida de L'IsolaFamosi e pure in questo frangente, seppur non si può parlare ... Per entrambi glisarà il canto del cigno, vale a dire l'ultima stagione. Bonolis ha inoltre ...

Lo Show dei Record, anticipazioni e record del 1° Luglio: è replica Napolike.it

"Quante donne ho avuto Non ho il contatore all'uccello", Sgarbi senza freni sul palco del Maxxi con Morgan. E i dipendenti protestano (video) ...LECCE - Il Palasummer 2023 continua la sua programmazione di successo ed apre le porte ai bambini ed alle famiglie. Domenica due luglio a partire dalle 21 infatti, gli show ed i live del PalaFestival ...