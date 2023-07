Lo Hobbit | dal 19 settembre la nuova edizione illustrata con 50 disegni di Tolkien

Leggi su secoloditalia

(Di sabato 1 luglio 2023) In arrivo dal prossimo 19unadi Lodi J.R.R.. Per celebrare il mezzo secolo dalla morte dello scrittore inglese con 50 dipinti, mappe erealizzati dallo stesso autore e mai pubblicati prima in volume. È il regalo che ha annunciato a tutti i fan del padre del Signore degli Anelli l’editore HarperCollins, che detiene i diritti mondiali in tutte le lingue per le opere. In arrivo lade LoIl libro riccamente illustrato sarà disponibile nelle librerie di Regno Unito, Usa e Canada e successivamente in traduzione in tutto il mondo. Sarà un’speciale interamente ...