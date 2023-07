(Di sabato 1 luglio 2023) Non risultano persone coinvolte, l'area è stata interdetta e sono state interessate diversevetture in, che hanno subito ingenti danni

Rosignano Marittimo () 1 luglio 2023 -un muro a Rosignano Marittimo: auto sommerse dai detriti Nel cuore della notte, intorno alle 4.30, i Vigili del Fuoco disono intervenuti in via Montanara nel ...Intervento dei vigili del fuoco dinella notte tra il 30 e il 1 luglio, intorno alle 4.30, a seguito del crollo di un muro a Rosignano ......via Email Stampa Articoli correlati MALTEMPO -strada, Palazzuolo sul Senio isolato 11 Febbraio 2014 PISA - Acque s.p.a. è tra i cinque migliori gestori idrici d'Italia 24 Maggio 2016, ...

Livorno: crolla muro nella notte a Rosignano. Travolte auto in sosta Firenze Post

Per fornire le migliori esperienze, noi e i nostri partner utilizziamo tecnologie come i cookie per memorizzare e/o accedere alle informazioni del dispositivo. Il consenso a queste tecnologie ...Questo sito o gli strumenti terzi da questo utilizzati si avvalgono di cookie necessari al funzionamento ed utili alle finalità illustrate nella cookie policy. Se vuoi saperne di più o negare il conse ...