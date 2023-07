LIVE Tour de France 2023 | tappa di oggi in DIRETTA | prosegue l’avventura della fuga | il gruppo li tiene a bagnomaria

Leggi su oasport

(Di sabato 1 luglio 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA14.05 Immagini degli uomini in avanscoperta, dal profilo Twittercorsa: The gap is stable with the peloton, with a 1’30” lead to the breakaway, as we near the second KOM of the day! L’écart se stabilise avec le peloton, l’échappée dispose d’une avance d’1’30”, à l’approche du second KOM de la journée !#TDF@leeuskadi pic.twitter.com/iR5p3XVMwk —de(@Le) July 1,14.02 Tra gli uomini in, il più vincente è Lilian Calmejane, che si è portato a casa 12 successi in carriera. 13.59 Poco più di 20 chilometri alla vettaCorte de San Juan de Gaztelugatxe. 13.56 In testa alprincipale c’è la ...