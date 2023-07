LIVE Tour de France 2023 | tappa di oggi in DIRETTA | i fratelli Yates allungano! Inseguono Vingegaard e Pogacar

(Di sabato 1 luglio 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA17.13 4 KM AL TRAGUARDO! AUMENTA IL VANTAGGIO DEGLI! SPETTACOLO ALLA PRIMADEL! 17.12 C’È ANCHE WOUT VAN AERT NEL GRUPPO ALL’INSEGUIMENTO! Vediamo anche Jai Hindley, Victor Lafay, Carlos Rodriguez e Mikal Landa. 17.11 7 km al traguardo! I duein testa con 10” su un gruppetto di 15 corridori di cui fanno parte siache. Ci sono anche Skjelmose, Woods, Gaudu e Pinot! 17.10 Il gruppo riprende gli altri attaccanti. 17.09 La coppia deiha raggiunto la testa della corsa. ORA PROVANO LORO AD ATTACCARE! 17.08 Finito il Muro! Ora tutta discesa fino alla rampa di 1 km che porterà al traguardo! 17.07 C’è un quartetto all’inseguimento ...

Porto Rubino raggiungendo poi il 5 luglio il porto di Monopoli (BA) per idi Bianco, Giovanni Caccamo, Niccolò Fabi e Priestess - sarà assente Piero Pelù, che ha posticipato ilestivo al ...Riccardo Magrini è la spalla tecnica nelle telecronache di ciclismo di Eurosport che trasmetterà in diretta la 110° edizione delde France su Eurosport 1 e in- streaming senza interruzioni ...Lunedì 24 luglio tappa a Roma delEuropeo del " Cello Sam3a Trio" con Jacuqes Morelenbaum al ... Sabato 29 luglio è la volta di "StraMorgan" Morgan canta Battisti, Battiato, Modugno, Bindi, ...

LIVE Tour: prima tappa. L'Uae in testa al gruppo La Gazzetta dello Sport

Con un messaggio pubblicato sui suoi canali ufficiali social, Piero Pelù ha dovuto annunciare ai suoi fan lo spostamento del suo "Estremo live 2023", il tour che lo avrebbe ...Piero Pelù ha annunciato su Facebook la cancellazione delle date del tour "Estremo Live 2023" a causa di problemi di salute legati agli acufeni. Nonostante il rinvio, l'artista ha assicurato ai fan ch ...