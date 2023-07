LIVE Tour de France 2023 | tappa di oggi in DIRETTA | fuggitivi ripresi a 50 km dal traguardo

(Di sabato 1 luglio 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA16.12 Salita divisa in due parti da un tratto di contro pendenza. Il tratto più duro arriverà nell’ultimo chilometro, costantemente intorno all’8%. 16.11 Inizia la salita dell’Alto de Morga (3.8 km al 4.9%). Vedremo quale sarà l’atteggiamento del gruppo sulla prima (nonché la meno dura) delle tre asperità di questo finale. 16.09 GRUPPO COMPATTO A 50 KM DALLA FINE!i cinque. Può succedere di tutto nei chilometri rimanenti. 16.08 La rincorsa di Lutsenko è completata. Il kazako si è riagganciato alla coda del gruppo. 16.07 Torniamo alla corsa: 50 km al, il gruppo sta ormai per chiudere il gap coni battistrada! 16.05 Secondo passaggio per le strade di Gernika-Lumo e ad attendere la corsa c’è nuovamente una folla oceanica. Inevitabile il ...

... il cantante Piero Pelù ha dovuto annunciare ai suoi fan lo spostamento del suo "Estremo2023", ilche lo avrebbe visto protagonista questa estate, tra le altre date, sul palco del Lake ......per quanti anni ancora sarà in grado di reggere lo sforzo richiesto dalle grandi produzioni...richiesto dalle performance degli Slipknot e che arriverà il momento di ritirarsi dai grandi. ...Brutte notizie per i fan di Piero Pelù, che aspettavano di vederlo durante ilestivo 'Estremo'. Via social il cantante ha infatti annunciato di doversi fermare per qualche mese per problemi di salute: 'Ho subìto uno shock acustico forte dalle cuffie. Questo ha ...

Tour 2023, live la tappa di oggi a Bilbao | la diretta La Gazzetta dello Sport

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 13.39 A proposito della Bahrain-Victorious, da segnalare come a loro siano stati assegnati i numeri dal 62 al 69; il 61 è stato dato, alla memoria, al povero ...Nel corso della carriera di un artista, arriva il momento di fare il conto con il passare degli anni e con l’incognita di quanto si riuscirà ancora a esibirsi allo stesso livello a cui si è abituato i ...