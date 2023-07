LIVE Tour de France 2023 | tappa di oggi in DIRETTA | fuga di cinque uomini | il gruppo li tiene a 1’30”

(Di sabato 1 luglio 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA13.41 Meno di 150 chilometri al traguardo. 13.39 A proposito della Bahrain-Victorious, da segnalare come a loro siano stati assegnati i numeri dal 62 al 69; il 61 è stato dato, alla memoria, al povero Gino Mader. 13.36 Problema meccanico per Fred Wright (Bahrain-Victorious), il campione britannico è immediatamente ripartito. 13.34 Siamo intanto in una fase abbastanza tranquilla del percorso. Ancora una decina di chilometri di pianura prima di un po’ di mangia e bevi e del secondo GPM di giornata, la Cote de San Juan de Gaztelugatxe, fra una quarantina di chilometri. 13.31 Si vedono già Jumbo-Visma e Alpecin-Deceuninck a lavorare in. Un primo assaggio per la sfida odierna tra Wout Van Aert e Mathieu van der Poel? 13.28 Ilsi sta riavvicinando, ora segnalato a 1’39” ...

LIVE Tour de France: partita la prima tappa. In fuga in 5 con un vantaggio di 1'24" La Gazzetta dello Sport

Finalmente si comincia. Dopo tanta attesa ecco lo spettacolo: in scena la prima tappa del Tour de France 2023. Edizione particolare con la partenza dalla Spagna, Paesi Baschi precisamente: al via la f ...