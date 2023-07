LIVE Tour de France 2023 | tappa di oggi in DIRETTA | corridori al foglio firma | si comincia da Bilbao

Leggi su oasport

(Di sabato 1 luglio 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA12.21 Folla pazzesca in quel diad accogliere ial. @Pello1990 in. @Pello1990 à. #TDF@leeuskadi pic.twitter.com/PAv1QsSB0y —de(@Le) July 1,12.19 La partenza ufficiale della frazione odierna sarà data alle 12.55, ovviamente preceduta da un tratto di trasferimento. 12.16 Sin daci si aspettano scintille tra Jonas Vingegaard e Tadej Pogacar, i due favoritissimi per il titolo a Parigi. 12.14 Parlando dal lato italiano, questa sarà un’edizione veramente molto dura, ...