LIVE Tour de France 2023 | tappa di oggi in DIRETTA | 35 km al traguardo | si avvicina il gran finale

16.41 L'andatura fatta dagli uomini in giallo-nero è decisamente meno violenta di quella che aveva impostato la UAE. La Jumbo ha tutto l'interesse a tenere uno come Van Aert nella contesa il più a lungo possibile. 16.39 Finito il lavoro di Bjerg. Ora cinque uomini della Jumbo-Visma davanti a tutti: Van Baarle, Van Aert, Vingegaard, Kuss e Kelderman. 16.38 Il gruppo continua a perdere pezzi. Si staccano anche Wout Poels e Warren Barguil. 16.36 Mikkel Bjerg si mette a lavorare facendo un'andatura fortissima. Dietro di lui Michal Kwiatowski, poi Van Baarle e Van Aert. Poco più dietro Tadej Pogacar, Mathieu van der Poel e Julian Alaphilippe. La qualità è immensa, tutti gli ultimi sei citati hanno vinto almeno una classica monumento in carriera. 16.35 Primi due km subito durissimi. Poi le pendenze si addolciranno ...