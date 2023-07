LIVE Tour de France 2023 | tappa di oggi in DIRETTA | 25 km al traguardo | si avvicina il Muro di Pike!

Leggi su oasport

(Di sabato 1 luglio 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA16.58 UFFICIALE IL RITIRO DI ENRIC MAS! Subito una pessima notizia per la corsa. 16.57 Carapaz ha un ritardo di 5? dal gruppo. Se dovesse riuscire ad arrivare al, potrebbe anche impostare ilcome la Vuelta dello scorso anno quando uscì di classifica e finì per vincere tre tappe in fuga. 16.55 Torniamo alla corsa. 5 km all’attaco delde2ooo metri durissimi con la pendenza media del 9,4% e punte vicine al 20%! 16.54 Carapaz, seppur dolorante, risale in bici. Dal trattamento che sta ricevendo, sembra che Enric Mas abbia probabilmente battuto la testa. Lo spagnolo è fermo a bordo strada, consolato dal DS José Vicente Garcia. 16.53 La corsa chiaramente va avanti e non li aspetta. Tiesj Benoot fa l’andatura nel tratto di ...