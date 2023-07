LIVE Tiro a volo | Giochi Europei 2023 in DIRETTA | Bronzo per De Filippis Grassia | ora la Finale per l’oro

(Di sabato 1 luglio 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA15:13 Viene chiaramente confermata la scelta iniziale. Un errore anche per la Gran Bretagna 15:12 Coward Hall chiede l’intervento del VAR per un colpo assegnato mancante in prima battuta ma il bersaglio chiaramente è andato via verso il verde 15:10 Parte con un errore Rossi. Ma c’è tutto il tempo per recuperare 15:08 parte laper! 15:06 Ci siamo!!!!! Ovazione per Jessica Rossi e Giovanni Pellielo. In molti sono rimasti impressionati dalla prestazione dell’azzurra in occasione della gara individuale 15:05 Manca poco e comincerà il Gold Medal Match! 15:01 Adesso vogliamo però il pesce grosso!!!!!!! Tra poco Jessica Rossi e Giovanni Pellielo si giocherannocontro la Gran Bretagna! 15:00 Laakso sbaglia l’ultimo colpo!!! De ...

LIVE Tiro a volo, Giochi Europei 2023 in DIRETTA: Italia all'assalto nel trap misto con Rossi-Pellielo OA Sport

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14:49 Punteggio pieno per la Finlandia che si porta in vantaggio nella serie. Italia-Finalndia 1-3 14:46 Si parte con 1-1. I due team si dividono la posta rom ...CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 11.00: Un solo errore per Grassia nella seconda serie e Italia 1 resta saldamente al comando, al momento in solitaria, con 97/100, seguono Finlandia 95, Porto ...