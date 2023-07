LIVE Superbike | GP Gran Bretagna 2023 in DIRETTA | parte gara-1!

(Di sabato 1 luglio 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA-21 RAZGATLIOGLU sorpasso all’ultima curva su Bautista, secondo posto per il turco. -22 Lungo di Petrucci, avanzano Razgatlioglu e Lowes. -22 ERRORE di Bautista che sbaglia la curva, Rea si riprende la prima posizione. -23 Rinaldi per un problema si ritrova ultimo in 22esima posizione. -23 Bautista si prende il comando, dietro Rea seguito da Petrucci e Razgatlioglu. -23 Subito una doppia caduta nelle retrovie, stiamo parlando di Gerloff (BMW) e Ray (Yamaha). Inizia-1 del GP di! 14.58 Inizia il giro di ricognizione. 14.55 Ricordiamo che l’asfalto del circuito è nuovo, quindi c’è più grip. 14.50 Rea ha battuto il pilota di Ducati, Alvaro Bautista, di soli 68 millesimi con un tempo di 1’26.041 ritoccando il suo precedente ...

Nel weekend dei motori di Sky spazio anche per le due ruote, con il mondialeche sbarca a Donington per il Round di Gran Bretagna , sesto appuntamento della stagione,su Sky Sport ...Il week - end di Doningtonsu Sky Sport MotoGP Venerdì 30 giugno Ore 11.25: FP1Ore 15.55: FP2Sabato 1° luglio Ore 11.20: Superpole Supersport Ore 12.05: Superpole ...Discorso diverso per la Superpole Race, in questo caso disponibile in differita alle 15:00, diversamente daldi Sky che inizierà un'ora prima.- Round Donington - Orari TV Venerdì 30 ...

SBK, LIVE FP2 Superbike Donington: la diretta minuto per minuto GPOne.com

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 12:35 Si prospetta dunque una gara-1 molto interessante. Non ci resta dunque che darvi appuntamento per le 15:00, orari in cui si spegneranno i semafori! GRAZ ...SBK: Il meteo tiene sotto scacco squadre e piloti in vista della qualifica del sabato mattina: Toprak parte con i favori del pronostico nonostante temperature poco sopra i 15 gradi con cielo completam ...