LIVE Superbike | GP Gran Bretagna 2023 in DIRETTA | Bautista va in fuga | segue Razgatlioglu

(Di sabato 1 luglio 2023) -4 Petrucci aggancia Rea, inizia la sfida finale per il terzo posto. -5 Sono già 2.5 i secondi di vantaggio disu. -6 Ancora, straordinario, altro giro veloce 1'26.550. -7 PETRUCCI conquista la quarta posizione, superato Lowes. -8 Rinaldi si trova quindicesimo al momento, mentre Baldassarri diciottesimo. -9 La top dieci al momento:Rea Lowes Petrucci Bassani Locatelli Sykes Oettl Aegerter -10terzo giro veloce di fila, 1'26.610,paga quasi 3 decimi in un solo giro. -11 Rea sembra abbandonare la lotta per la vittoria, si trova già ad un secondo e mezzo da. -12 Sono cinque i decimi di ...

Nel weekend dei motori di Sky spazio anche per le due ruote, con il mondialeche sbarca a Donington per il Round di Gran Bretagna , sesto appuntamento della stagione,su Sky Sport ...Il week - end di Doningtonsu Sky Sport MotoGP Venerdì 30 giugno Ore 11.25: FP1Ore 15.55: FP2Sabato 1° luglio Ore 11.20: Superpole Supersport Ore 12.05: Superpole ...Discorso diverso per la Superpole Race, in questo caso disponibile in differita alle 15:00, diversamente daldi Sky che inizierà un'ora prima.- Round Donington - Orari TV Venerdì 30 ...

12:35 Si prospetta dunque una gara-1 molto interessante. Non ci resta dunque che darvi appuntamento per le 15:00, orari in cui si spegneranno i semafori! GRAZ ...SBK: Il meteo tiene sotto scacco squadre e piloti in vista della qualifica del sabato mattina: Toprak parte con i favori del pronostico nonostante temperature poco sopra i 15 gradi con cielo completam ...