LIVE – Sprint race F1 GP Austria 2023 DIRETTA

(Di sabato 1 luglio 2023) Ladelladel sabato del GP dia Spielberg: di seguito tutti gli aggiornamenti sulla seconda delle sei garecol format rinnovato di quest’anno, che prevede come nelle scorse due stagioni una mini-gara della durata di mezzora, più un giro. In questo Mondiale, però, l’esito non si “sconta” in gara, visto che i punti vengono assegnati da 8 a 1 ai primi otto e domenica si riparte con la griglia decisa venerdì. Chi vincerà andando a prendere otto punti aggiuntivi? Si parte alle ore 16.30 di sabato 1 luglio. Sportface.it non vi lascerà soli e vi terrà informati in tempo reale. PER AGGIORNARE LAPREMERE F5 O FARE REFRESH Classifica top-5 (dalle ore 16.30) SportFace.

...durata degli eventi in onda sui canali *** LE GARE IN DIRETTA IN STREAMING 24 ore su 24 -... con l'inviato Manuel Codignoni, il racconto dellarace del Gran Premio d'Austria. Non solo ...... 21 tappe in diretta integrale tutti i giorni su Eurosport 1 e- streaming senza interruzioni ... vincitore di 12 tappe,a commentare tutti i temi caldi del Tour de France tra fughe e volate,...... sabato 1 luglio 2023 12:00 QualificheShootout 16:30Race domenica 2 luglio 2023 15:... Maggiore velocità nei tempi di caricamento e quando si tratta dipuoi dire addio a buffering e ...

F1 oggi, GP Austria 2023: orari Shootout e Sprint, tv, streaming, programma Sky e TV8 in chiaro OA Sport

window.TursiopeQueue = window.TursiopeQueue|| []; window.TursiopeQueue.push (function (DH5) { /** base init **/ var player = new DH5 (document.getElementById ('ym-fdf0c612-18a5-8def-7342-e46e7746ae ...Oggi, sabato 1° luglio, assisteremo a una particolare giornata a Spielberg (Austria), sede del decimo round del Mondiale 2023 di F1. Sulla pista in Stiria, infatti, andrà in scena qualcosa di diverso ...