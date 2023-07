LIVE – Spagna-Svizzera | quarti di finale Europei Under 21 2023 DIRETTA

(Di sabato 1 luglio 2023) Ladi, match valido per ididegli21. Allo Giulesti Stadium di Bucarest, la compagine iberica, dopo aver superato brillantemente il proprio raggruppamento con il primo posto, si prepara alla fase ad eliminazioneper provare a tornare sul tetto d’Europa. La squadra elvetica, dal suo canto, è riuscita ad eliminare gli Azzurrini di Paolo Nicolato nonostante la pesante sconfitta con la Francia e ora spera di compiere una nuova impresa. Ci si attende spettacolo e gol, chi vincerà? Appuntamento alle ore 21:00 di sabato 1 luglio. COME SEGUIRLA IN TV LA GUIDA COMPLETA TABELLONE E ACCOPPIAMENTI RISULTATI E CLASSIFICHE IL REGOLAMENTO Sportface.it non vi ...

LIVE Italia-Spagna, Giochi Europei beach soccer in DIRETTA: azzurri a caccia della finale! OA Sport

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE FINISCE QUIIIIIIIIIIIIIIIIIIII L'ITALIA VA IN FINALE! Italia-Spagna 6-5. Punizione di Ardil deviata, attacca ora la Spagna. Gooooooooooooooooooool, Casapieri,