LIVE – Qualifiche sprint race F1 GP Austria 2023 | risultati e griglia di partenza DIRETTA

Leggi su sportface

(Di sabato 1 luglio 2023) Ladelleper ladel sabato del GP dia Spielberg: di seguito tutti gli aggiornamenti sulla formazione delladie suidi questo nuovo format che viene riproposto per la seconda volta al posto delle FP2 in questi sei weekend con il sabato che propone poi la garaal pomeriggio. Il nome ufficiale di questa sessione di 44 minuti èShootout. Chi riuscirà a far segnare il miglior tempo trovando la pole? Si parte alle ore 12 di sabato 1 luglio, Q1, Q2 e Q3 ci sono ma durano meno. COME SEGUIRLE IN TV Sportface.it non vi lascerà soli e vi terrà informati in tempo reale. PER AGGIORNARE LA ...