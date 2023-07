LIVE Judo | Giochi Europei 2023 in DIRETTA | Italia per il bronzo con il Portogallo!

(Di sabato 1 luglio 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA17.49: Con un waza ari a metà incontro Edoardo Mella supera il portoghese Crisostomo e porta l’ad un solo successo dal! Ora Pedrotti contro Vasconcelos de Pina 17.42: Arriva l’IPPON di Giuffrida, in particolare giornata di grazia.-Portogallo 2-0. Ora Mella contro Crisostomo 17.37: Arriva in fretta l’IPPON di Parlati ai danni del portoghese Brites.-Portogallo 1-0. oRA gIUFFRIDA CONTRO aGULHAS 17.34: Tra pococontro Portogallo per il17.32: L’Olanda è medaglia di, la squadra olandese batte 4-1 la Francia 17.21: Van Dijke batte Pinot e porta l’Olanda sul 3-1 17.19: Ancora Olanda avanti con il successo di Heg su Cazorla. Olanda-Francia 2-1 17.12: ...

... che, inizialmente, avrebbe preferito si dedicasse alo alla scherma'. La nota pubblicata sul ... CALCIOMERCATO, NEWS E TRATTATIVETHURAM, L'INTER SUPERA IL MILAN L'Inter ha sorpassato il Milan ......il Palazzetto dello Sport in Via Natta a Celle Ligure si svolgerà il torneo giovanile di12° ... maggiore semplificazione e facilità di utilizzo Genova,OceanPark: premiate le eccellenze ...in Piazza' (20ª edizione): saggio di finale degli allievi della scuola vallecrosina. ... Per la rassegna 'Bergallo AndAmici', spettacolo di Cabaret di e con Alessandro Bianchi. Castello Doria,...

LIVE Judo, Giochi Europei 2023 in DIRETTA: l'Italia con Odette Giuffrida cerca l'impresa nella prova a squadre OA Sport

SEGUI LA DIRETTA SU OA SPORT CON UN SOLO CLICK CALENDARIO COMPLETO GIOCHI EUROPEI 1° LUGLIO IL MEDAGLIERE DEI GIOCHI EUROPEI Buongiorno e benvenuti alla diretta live testuale dei Giochi Europei di ogg ...CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 13.15: Sarà la Georgia che ha sconfitto 4-1 la Turchia ai quarti, la prossima avversaria dell'Italia che ora non deve accontentarsi. In semifinale anche l'Ola ...