LIVE Judo | Giochi Europei 2023 in DIRETTA | Italia al match di spareggio nei quarti contro la Francia

(Di sabato 1 luglio 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA13.10: Due shido per Gneto 13.05: GiuffridaGneto per la vittoria finale 13.04: Arriva l’ippon di Pinot che non lascia scampo a Pedrotti. Ci si gioca tutto neldiche, ricordiamo, funziona come il golden score. Il primo che mette a segno il punto vince e porta in semifinale la sua squadra. Ora attendiamo il sorteggio per la categoria.3-3 13.02: Anche Pedrotti sta facendo soffrire Pinot, golden score 12.22: Incredibile Edoardo Mella! Va sotto di un waza ari e ribalta la situazione vincendo per ippon e portando l’avanti 3-2, almeno loè assicurato. Ora PinotPedrotti 12.48: ODETTE GIUFFRIDA! L’azzurra vince la ...

LIVE Judo, Giochi Europei 2023 in DIRETTA: l'Italia con Odette Giuffrida cerca l'impresa nella prova a squadre OA Sport

Weekend intenso e da ricordare quello che ha visto il successo delle judokas dell' Akiyama di Settimo Torinese ...