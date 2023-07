LIVE Judo | Giochi Europei 2023 in DIRETTA | impresa azzurra! E’ bronzo per l’Italia Oro alla Georgia

(Di sabato 1 luglio 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA18.28: Per oggi è tutto, grazie per averci seguito e buona serata! 18.27: Si chiude con l’oro dellail torneo a squadre miste di. Ini battono 4-1 la Germania che è d’argento. I due bronzi ad un’ottima Italia eFrancia 18-20: Accorcia le distanze la Germania con Butkereit che batte lana Askilashvili.-Germania 3-1 18.13: Ancoracon Shavdatuashvili che supera Ruebo e porta ini sul 3-0 18.07: L’ippon di Liparteliani su Ballhaus per il 2-018.03: Tushishvili batte Abramov e porta avanti 1-0 la17.55: Tra poco la finale trae Germania 17.53: ...

LIVE Judo, Giochi Europei 2023 in DIRETTA: l'Italia con Odette Giuffrida cerca l'impresa nella prova a squadre OA Sport

SEGUI LA DIRETTA SU OA SPORT CON UN SOLO CLICK CALENDARIO COMPLETO GIOCHI EUROPEI 1° LUGLIO IL MEDAGLIERE DEI GIOCHI EUROPEI Buongiorno e benvenuti alla diretta live testuale dei Giochi Europei di ogg ...CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 13.15: Sarà la Georgia che ha sconfitto 4-1 la Turchia ai quarti, la prossima avversaria dell'Italia che ora non deve accontentarsi. In semifinale anche l'Ola ...