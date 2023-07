LIVE Italia-Svizzera | beach soccer Giochi Europei in DIRETTA | la finale assegna il titolo!

(Di sabato 1 luglio 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LABuongiorno amici di OA Sport e benvenuti allatestualedel torneo. La Nazionalena diha compiuto un’impresa notevole: i nostri azzurri sono riusciti a superare la Spagna in semigrazie a una rimonta incredibile, sigillando la vittoria nei tempi supplementari. Il passaggio allaè stato conquistato all’ultimo respiro grazie a un gol del portiere Casapieri. Oggi, l’entusiasmante nazionale tricolore sarà di fronte ad un altro ostacolo, la, nella lotta per la ...

Radio Italia Live a Palermo: la scaletta del concerto Cosmopolitan

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 01.13 Grazie per averci seguito e appuntamento al prossimo live. 01.12 L'Italia giocherà in semifinale contro la vincente di Serbia-Usa, il match sarà alle 4 ...CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Finisce la partita, Italia-Romania 20-2. Il Settebello vola in semifinale! 0.47 Del Lungo para un rigore a Tepelus. 1.17 Gooooooooooooool Di Somma, facile ret ...