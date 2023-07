LIVE Italia-Svizzera 1-2 | beach soccer Giochi Europei in DIRETTA | punizione fuori di Sciacca

Leggi su oasport

(Di sabato 1 luglio 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LACartellino giallo a Fazzini per un fallo in attacco. Ci prova anche Miceli su, che finisce sopra la traversa difesa da Mounoud.diche finisceda posizione defilata alla destra del portiere svizzero. Sinistro di Genovali che da posizione defilata sfiora la rete.di Bertacca che finisceper l’. Ci prova il portiereno, Casapieri dopo un doppio palleggio non trova la porta con il pallonetto. Tiro di Spaccarotella che finisceal primo pallone del secondo tempo. Inizia il secondo tempo,1-2. Finisce il primo tempo, ...