LIVE Italia-Svizzera 0-0 | beach soccer Giochi Europei in DIRETTA | gli Azzurri puntano alla medaglia d’oro!

(Di sabato 1 luglio 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LATiro di Zurlo facilmente parato dal portiere svizzero. Inizia la partita! 20.15 Inni nazionali in corso. 20.10 Tutto pronto per la finale traper lad’oro. 20.05 La Spagna vince ai calci di rigore contro l’Ucraina per lad’oro del torneo femminile. 20.00 Ci sarà un leggero ritardo per l’inizio della partita per il prolungarsi della finale femminile tra Ucraina e Spagna. 19.55 Questi invece gli atleti Svizzeri: 13 Mounoud, 6 Steinemann, 7 Spaccarotella, 9 Stankovic, 10 Ott, 1 Kessler, 5 Cabral, 12 Ruettimann, 22 Pereira. 19.50 Questi i giocatorini: Casapieri 22, Genovali 4, Zurlo 9, Giordani 11, Bertacca 13, Paterniti 1, Miceli 3, Sciacca 7, Fazzini 8, Sassari 14, Remedi 19, ...