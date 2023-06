LIVE Italia-Romania 0-0 | World Cup pallanuoto 2023 in DIRETTA | inizia il primo quarto!

Leggi su oasport

(Di sabato 1 luglio 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA7.55possesso per il Settebello con Cannella.il23.55 Inni nazionali in corso. 23.50 In tribuna per l’troviamo Dolce, Damonte e Presciutti. 23.45 In caso di vittoria il Settebello giocherà domenica mattina orana alle 4.00 la semifinale. 23.40 Per lainvece: 1 Tic, 2 Neamtu, 3 Lutescu, 4 Fulea, 5 Tepelus, 6 Prioteasa, 7 Bota, 8 Gergelyfi, 9 Colodrovschi, 10 Georgescu, 11 Iudean, 12 Vancsik, 13 Dragusin. 23.35 Gli atletini che scenderanno in vasca: 1 Del Lungo, 2 Di Fulvio, 3 Alesiani, 4 Marziali, 5 Fondelli, 6 Cannella, 7 Renzuto Iodice, 8 Echenique, 9 Velotto, 10 Bruni, 11 Di Somma, 12 Iocchi Gratta, 13 Nicosia. 23.30 ...