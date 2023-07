LIVE Italia-Marocco 0-0 | amichevole calcio femminile in DIRETTA | tentativo di Ouzraoui

Leggi su oasport

(Di sabato 1 luglio 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA7?che tenta di avere un baricentro molto alto in campo. 5? Sinistro diin contropiede, pallone vicino al primo palo. 3? Si può notare come Linari agisca come un centrale aggiunto sulla sinistra, mentre Boattin resti molto alta sulla destra. 1? Inizia la partita! 18.13 Inni nazionali in corso. 18.10 Ingresso in campo delle giocatrici, tra poco gli inni nazionali. 18.05 Anche ilsarà al Mondiale nel gruppo con Germania, Corea del Sud e la stessa Colombia affrontata dall’. 18.00 Il test precedente contro la Colombia a metà aprile è stato vinto dall’per 2-1. 17.55 La formazione dell’è fatta per sperimentare nuove possibilità tattiche in vista del Mondiale. 17.50 Ecco le ...