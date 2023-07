LIVE Italia-Marocco 0-0 | amichevole calcio femminile in DIRETTA | sinistro di Piemonte fuori

Leggi su oasport

(Di sabato 1 luglio 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA17? Anticipatain area di rigore dopo un bel passaggio di Serturini dalla destra. 15?diche non trova la porta, dopo una bella azione di Beccari. 13? Cross di Boattin dalla sinistra, non trova compagne in area di rigore. 11? Boattin al volo sfiora i pali difesi da Er-Rmichi. 9?che agisce prevalentemente in contropiede,che comanda il gioco seppur con qualche difficoltà. 7?che tenta di avere un baricentro molto alto in campo. 5?di Ouzraoui in contropiede, pallone vicino al primo palo. 3? Si può notare come Linari agisca come un centrale aggiunto sulla sinistra, mentre Boattin resti molto alta sulla destra. 1? Inizia la partita! 18.13 ...