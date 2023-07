LIVE Italia-Marocco 0-0 | amichevole calcio femminile in DIRETTA | pareggio a reti bianche | azzurre sprecone

Leggi su oasport

(Di sabato 1 luglio 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAFINISCE QUI! 0-0 tra. 93? Che occasione sprecata da Giacinti! La numero 9 azzurra viene pescata con un timing perfetto ma cicca completamente il pallone con il destro e non centra nemmeno la porta da buona posizione. 91? Alto sopra la traversa il colpo di testa da parte di Bergamaschi dopo la respinta di Errmichi. 90? Solo quattro i minuti di recupero, nonostante le tante perdite di tempo delle giocatrici marocchine. 88? Passaggio illuminante di Bonansea per Giacinti, che parte però con leggerissimo ritardo e non raggiunge in tempo il pallone prima dell’uscita di Errmichi. 86? Dominio territoriale sempre in favore dell’, che non riesce però a superare con precisione e continuità la difesa avversaria. 83? Qualche problema fisico per il ...