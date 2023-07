LIVE Italia-Marocco 0-0 | amichevole calcio femminile in DIRETTA | azzurre vicine al vantaggio con Giacinti

Leggi su oasport

(Di sabato 1 luglio 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA77? Entra bene in partita Gharbi, con un paio di dribbling interessanti ed un fallo subìto. 75? Altri cambi per le due formazioni: out Tagnaout e dentro Gharbi nel, fuori Giugliano per fare spazio a Cernoia in casa. 73? Le trame di gioco sono discrete per la squadra azzurra in questa fase, anche grazie al calo fisico del. Il gol sembra nell’aria in questo secondo tempo… 71?che prova a penetrare nella retroguardia africana dalle fasce, ma manca sempre un pizzico di precisione in area di rigore. 67? Bel cross dalla fascia sinistra di Bonansea, ma Dragoni colpisce male e non impensierisce il portiere avversario. 65?molto più intraprendente e pericolosa in fase offensiva rispetto al primo ...