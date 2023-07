LIVE – Italia-Croazia 2-0 25-14 | 25-17 | 0-0 | VNL femminile 2023 in DIRETTA

Leggi su sportface

(Di sabato 1 luglio 2023) Latestualedi, partita valevole per la Week 3 della fase preliminare della Volleyball Nations League (VNL). Dopo le sfide contro Brasile e Canada (entrambe terminate al tie-break), le azzurre di Davide Mazzanti tornano in campo per conquistare un successo importante in ottica qualificazione alle Finals. Dall’altra parte della rete ci sarà la formazione croata, che vuole crescere e provare a strappare qualche punto. Si preannuncia battaglia: chi vincerà la partita? L’appuntamento è per le ore 8.00ne di sabato 1 luglio al Palasport Huamark di Bangkok, in Thailandia. Sportface.it vi terrà compagnia con unatestualedella partita ...