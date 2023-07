LIVE Giro Donne 2023 | tappa di oggi in DIRETTA | Mendez e Andersen in testa alla corsa | inseguono Pozzobon e Bariani Gruppo a 3’40”

(Di sabato 1 luglio 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA13.26 Mancano 45 km al traguardo. 13.23 Si fa dura ora per. Le due italiane continuano a perdere nei confronti della coppia al comando e si trovano ora a 2’30” di distanza. 13.20 Tra 15 km ci sarà il traguardo volante di Borgo San Lorenzo. Ricordiamo che questo sprint intermedio assegnerà anche dei secondi per la classifica generale (3”prima, 2”seconda e 1”terza). 13.17 Sale il vantaggio della coppia di. In questo momento Irene(Bizkaia Durango) e Susanne(Uno-X Pro Cycling Team) hanno 3’10” di margine sule 1’50” su Beatrice(Team Mendelspeck) e Giorgia ...

LIVE Giro Donne 2023, tappa di oggi in DIRETTA: subito tante salite OA Sport

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 13.30 Nel frattempo il vantaggio di Irene Mendez (Bizkaia Durango) e Susanne Andersen (Uno-X Pro Cycling Team) rispetto al gruppo è salito a 3'35''. Nel mezzo ...