LIVE Giro Donne 2023 | tappa di oggi in DIRETTA | frazione insidiosa con il Passo della Colla | l’Italia punta in alto con diverse atlete

Leggi su oasport

(Di sabato 1 luglio 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LABuongiorno a tutti amici di OA Sport e benvenuti allatestualesecondadeld’Italia. Dopo la cancellazioneprimaper via del maltempo, si spera di poter disputarela primain linea. Nellaodierna si partirà da Bagno a Ripoli alle ore 12:00 e si arriverà, dopo 102,1 km, a Marradi. Questasarà divisa in due: la prima parte non presenterà particolari insidie, mentre nella seconda ci sarà l’insidioso(9.9 km al 5.9% di pendenza media). Si scollinerà ...