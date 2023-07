LIVE F1 | GP Austria 2023 in DIRETTA | tra poco la Sprint Shootout | pista umida a Spielberg

Leggi su oasport

(Di sabato 1 luglio 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA11.57 Se ladovesse asciugare, Verstappen e Leclerc avrebbero un grande vantaggio per avere a disposizione un treno di soft nuove. 11.55 Qualifiche complicatissime, perché lasta asciugando e quindi ci si dovrà adattare in breve tempo.? 11.53 I piloti poi dovranno fare molta attenzione alla questione “track-limits”, viste le cancellazioni a pioggia delle qualifiche di ieri, in cui a farne le spese è stato soprattutto il messicano Sergio Perez (Red Bull), che domenica partirà 15°. 11.50 Facciamo un confronto tra il giro di Verstappen e di Leclerc di ieri, separati da appena 48 millesimi. An epic scrap for pole But it was Verstappen who just managed to edge out Leclerc by the finest of margins #nGP ...