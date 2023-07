LIVE F1 | GP Austria 2023 in DIRETTA | ci si gioca la pole nella SQ3!

Leggi su oasport

(Di sabato 1 luglio 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA12.39 Verstappen in vetta con il crono di 1:04.613 a precedere Norris di 0.397, Perez di 0.467 e Sainz di 0.557, che ha fatto il crono con le medie perché nuove. Leclerc ora entra in pista. 12.37 Sainz è con le gomme medie, mentre le due Red Bull con le soft. Leclerc ancora non è entrato in pista. 12.35 VIA AGLI 8? DELLA!! 12.34 Verstappen dunque chiude in vetta questa SQ2 a precedere Sainz di 63 millesimi. Leclerc non brillantissimo quest’oggi e a 0.302. Da notare il 15° posto per George Russell, con problemi idraulici con la sua W14. Giornata nera per la scuderia di Brackley, vista la prestazione di Hamilton (18°). 12.31 Di seguito l’ordine dei tempi al termine della secondo stint: 1 Max VERSTAPPEN Red Bull Racing1:05.371 32 Carlos SAINZ Ferrari+0.063 4 3 Esteban OCON Alpine+0.233 44 ...