LIVE Canoa slalom | Giochi Europei 2023 in DIRETTA | si parte con la semifinale del k1 maschile | tre azzurri puntano la finale

(Di sabato 1 luglio 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA9:34 Giornata uggiosa e piovosa sulle rive del “Kolna Sports Center”, dove tutto è pronto per lanza delladel k1. Il primo atleta a partire dai blocchi sarà lo slovacco Adam Gosenica. 9:32 Nel k1 femminile i colorisaranno difesi dalla sola Stefanie Horn, che scenderà per quart’ultima dopo la brillante discesa di qualificazione; non sono riuscite a staccare il biglietto per laChiara Sabattini e Marta Bertoncelli. 9:30 Nelle semifinali del k1saranno presenti ben 3 italiani, tutti capaci di qualificarsi subito dopo la prima manche: Giovanni De Gennaro, quarto nella discesa d’apertura e uno dei maggiori candidati per lottare ...

GIOVANNI DE GENNARO - Il bresciano classe 1992 gareggerà nella slalom, ma non sappiamo ancora ......

LIVE Canoa slalom, Giochi Europei 2023 in DIRETTA: l'Italia punta in alto con Horn e De Gennaro OA Sport

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della terza giornata di canoa slalom dei Giochi Europei 2023, in corso di svolgimento in Polonia. S ...Uno studio pubblicato su Science rileva come continuiamo a usare parti del corpo per prendere le misure, anche quando abbiamo a disposizione metodi standardizzati. Come e perché queste modalità soprav ...