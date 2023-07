L’Italia ha vinto le Olimpiadi europee! Storico trionfo nel medagliere E ora obiettivo quota 100…

(Di sabato 1 luglio 2023)haledell’Europa con un giorno di anticipo: con 28 ori, 24 argenti e 38 bronzi è diventata ormai irraggiungibile per Spagna ed Ucraina, entrambe staccate di ben 8 ori. Un vero e proprio, una apoteosi storica ed indiscutibile. Nessuno ha retto la forza d’urto della selezione tricolore. E dire che mancavano sport favorevoli come nuoto, ginnastica artistica, canottaggio, ciclismo su pista… Nelle due precedenti edizioni, il Bel Paese non aveva mai neppure concluso sul podio nelconclusivo: 4° posto nel 2019, 6° nel 2015. Peraltroha già racimolato un bottino di allori superiore ai due precedenti messi assieme (41 +47, contro i 90 attuali). Vero che rispetto al passato sono mutati alcuni format, così come la presenza/assenza di ...

cresce e sta crescendo - ha concluso la Ct - ci stiamo ... che non è assolutamente in contrasto con la voglia di alzare'...ha fatto molto bene all'ultimo Mondiale e il Sud Africa che ha...I transalpini sono arrivati primi nel Gruppo D a punteggio pieno avendoper 2 - 1 contro, per 0 - 1 contro la Norvegia e per 1 - 4 contro la Svizzera.'Ucraina, invece, ha battuto ...Non c'è però soltanto la musica tra i pensieri del n°4 d', ...'eleganza di Wimbledon e'atmosfera che si respira è speciale , ... 'Federer hala sua ultima partita della sua carriera ...